Türkiye Gazetesi

Çamlıca Mahallesi Osmanlı Sokak’a boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin bulunduğu eve gelen minibüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Mehmet Ali K., ile Necmeddin Dindaş ve Hayrettin Dindaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında başlayan kavgada Mehmet Ali K., bıçakla kayınpederi Necmeddin Dindaş’ı, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş’ı, boşanma aşamasındaki eşi Müberra K’yi, Rahime Dindaş’ı ve yengesi Hatice Dindaş’ı yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Necmeddin Dindaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer 4 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Dindaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ 2 DAKİKADA OLAY YERİNE ULAŞTI

Kavganın büyümesiyle Necmeddin Dindaş’ın yaralandığını gören yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler Mehmet Ali K.’yı bıçakla birlikte kayınpederi Necmeddin Dindaş’ı bıçaklarken yakaladı. Arbedede yaralanan Mehmet Ali K., Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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