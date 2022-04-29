Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün 'Büyükşehir Büyük Sevda İster' sloganıyla düzenlenen yılsonu tanıtım etkinliğinde müjdeleyerek duyurduğu trambüs seferlerinde test sürüşleri başladı. Caddelerde trambüsü gören bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Trafiğin yoğun olduğu anda da belirlenen güzergâhtan geçen trambüsler 24 metreden 18 metreye indirildikten sonra geçişler daha hızlı ve güvenli hale geldi. Toplam hat uzunluğu 7 bin 736 kilometre olan 63 hattında kullanılacak trambüs sessiz, çevreci ve konforlu şekilde ulaşımı sağlayacak. Yakıt olarak dizele kıyasla yüzde 70 tasarruf sağlanması tahmin ediliyor.

TRAMBÜSÜN BOYUTU KISALTILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Uzun süredir bekleyen trambüs meselesini çözüme kavuşturduk. Trambüsler 18 metreye indikten sonra şarj edilerek uzun mesafe kat edebilmesi mümkün olabiliyor. Trambüsü getirdik denemelerini yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çıkmamış olsaydı tedarik zinciri etkilenmezdi. Bir kısım tedarik oradan geliyor. 21 Nisan tarihinde söz vermiştik ancak geriye kalan trambüslerin de Haziran ayına yetiştirilmesi ile ilgili müzakerelerimiz devam ediyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

Beyazgül, konuşmasının devamında ise, "Trambüsler alınırken aynı kur üzerinden işlem yaparak 24 metreden 18 metreye düşürdük. Fazladan bir ücret ödemedik. Trambüslerin boylarını kısaltarak dönemediği yerlerden daha rahat dönmelerinin önünü açtık. En kısa sürede Şanlıurfa’da trambüslerimiz caddelerde olacak" dedi.

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