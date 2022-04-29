Türkiye Gazetesi

Batman’da eski eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2,5 yıl önce kocası Lütfi M.'den boşanan Hatice Çelik (35) Şafak Mahallesi’nde bulunan Kinem Parkı'nda eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. 10 yerinden bıçaklanan talihsiz kadına ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Durumu ağır olan kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ADAMIN PEŞİNDE

Olay yerinden kaçan eski kocanın yakalanması için polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

Karısını öldüren adam cinayetin sebebini açıkladı, müebbet yedi İstanbul Küçükçemece'de eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, mahkemede beraatını istedi. Mahkeme ise ağırlaştırılmış müebbet verdi.

Adana'da koca dehşeti! Karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü Adana’da öfkeli koca boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçaklayarak katletti.