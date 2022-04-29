Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

7 vatandaşa saldıran köpek kuduz çıktı, mahalle karantinaya alındı Mardin’in Derik ilçesinde 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle kapatılarak karantinaya alındı.

İnek kuduz oldu! Mahalleli karantinaya alındı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kuduz olan inek itlaf edildi. Olayın yaşandığı mahalle ise karantina altına alındı.