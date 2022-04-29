Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşlar zeytin ağacında birinin asılı olduğunu fark edince ekiplere haber verdi. Bu gelişmenin akabinde olay yerine gelen ekipler yapılan incelemede söz konusu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olay, Kemer Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda birinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ağaçta asılı halde bulunan kişinin 24 yaşındaki Evrim Gökçe olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin olay yerine gelen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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