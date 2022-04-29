Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de aile içi tartışma kanlı bitti. Henüz sebebi bilinmeyen bir olay sonrası oğlu ve eşiyle tartışan şahıs, silahına davrandı. Gözü dönen adam, eşine ve oğluna kurşun yağdırdı. Talihsiz anne oğul söz konusu saldırı nedeniyle hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Olay, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Sevimli nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.



Cinayet zanlısı baba Ömer Sevimli olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri zanlıyı yakalama çalışması başlattı.

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