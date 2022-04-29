Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te iki Pitbull'un saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in davası dün görülmüştü. Duruşmada, köpeklerin sahibi olmadıklarını iddia eden Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y. ve Zeliha C. tahliye edilmişti. Bu karara, duruşma savcısı ve aile avukatından itiraz geldi..

Mahkeme heyeti, inceleme sonrası Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Heyet, sanık Zeliha C. yönünden ise itirazın reddine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

22 Aralık'ta Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir site içerisinde, Pitbull cinsi iki köpek küçük Asiye'ye saldırarak ağır yaralamıştı. Birkaç defa ameliyat edilen küçük kız hayat tutunmayı başarmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu pitbull saldırısında 4 sanığa tahliye! Gaziantep’te uğradığı pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan ve defalarca operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş’in yaralanmasına ilişkin 4’ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. 4 sanık mahkemece tahliye edilirken, olayla ilgili ifade veren sanık Mustafa Y., köpeği alırken cinsinin pitbull olduğunu bilmediklerini iddia etti.

İngiltere'de bir pitbull 17 aylık bebeği öldürdü İngiltere'de 17 aylık bebek pitbull cinsindeki köpeğin saldırısına maruz kaldı. Komşularının bir hafta önce satın aldığı köpek 17 aylık bebeğin ölümüne neden oldu.