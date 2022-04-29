Türkiye Gazetesi

Beş günlük tatili fırsat bilenler, memleketi veya tatil bölgelerine doğru yola çıktı. Güvenlik güçleri de yollarda denetimleri sıkılaştırdı. Yoğunluğun yaşandığı 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'deki kontrollere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Kırıkkale Valisi Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da katıldı. Vatandaşların bayramını ikili, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verdi.

"KOLLUK KUVVETLERİ AĞIRLIĞINI SAHAYA KOYACAK"

Sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunan Aktaş "Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız bu bir haftalık süreç içerisinde bütün ağırlığını sahaya koyacak. 110 bin civarında trafik ekibimiz ile 210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak. İnşallah bu bayramı da yine en az trafik kazasıyla ve en az can kaybıyla geçiririz. Sürücülerimizde şunu istiyoruz; her şeyden önce hız limitlerine uysunlar,, emniyet kemerlerini taksınlar" dedi.

"KAZALAR GENELLİKLE VARILACAK YERİN YAKINLARINDA YAŞANIYOR"

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşulamaması gerektiğini vurgulayan Mehmet Aktaş "Sürücüler iki saatte bir 15 dakika dinlenmeli. Yapılan istatistik çalışmalarına göre kazaların çok büyük bir kısmı varış yerine yaklaşıldığında meydana geliyor. Bunun da sebebi hız yaparak bir an önce varılması isteğidir. Dolayısıyla acele etmeyelim. Trafik kurallarına uyarak yolculuğumuzu yapalım” diye konuştu.

İstanbul'da bayram öncesi trafik durma noktasında İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğunun etkili olduğu yerlerden Kadıköy mevkii D-100 karayolunun üzerinde trafiğin zaman adeta durma noktasına geldiği görüldü.

İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu! 1253 sefer planlanıyor Ramazan bayramına sayılı günler kala İstanbul Havalimanı’nda sabah saatlerinden itibaren bayram hareketliliği başladı. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan bin 253 uçuşla, 193 bin 208 yolcunun da seyahat etmesi planlanıyor.

Meteoroloji uyardı: Bayramda sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'nda kuvvetli sağanak yağış geliyor. Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporununda kuvvetli sağanak yağış yarından itibarın yurt genelinde etkili olmaya başlayacak.