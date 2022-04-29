Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini dolu ve sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ile sokakları su kapladı. İlçe merkezindeki 779. sokakta iki aracın bir kısmı su içerisinde kalırken, bazı evlerde su baskını oluştu.

SUYUN TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kırsal mahallede oluşan su baskını nedeniyle bazı kanatlı hayvanlar telef oldu. AFAD ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, baskın olan bölgelerde suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Bölgedeki çalışmaları yerinden inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erin, ilgili kurumların bütün imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Meteoroloji uyardı: Bayramda sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'nda kuvvetli sağanak yağış geliyor. Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporununda kuvvetli sağanak yağış yarından itibarın yurt genelinde etkili olmaya başlayacak.

İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı Bugün İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'nin batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinde sağanak bekleniyor.