Türkiye Gazetesi

Tokat’ta yokuş aşağı indiği esnada kavşakta durmayan bir tır dehşet saçtı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, ardından da park eden bir araca çarparak devrilen tırın alev aldığı kazada 4 kişi yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ CANINI SON ANDA KURTARDI

Edinilen bilgiye göre kaza; Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındıkkabuğu yüklü tır yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı. Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpan tır kavşaktan diğer yöne geçen park halindeki bir otomobile de çarptı. Önünde sürüklediği araçla birlikte şehir içi minibüslerinin durağına dalan tır devrilerek alev aldı. Tır sürücüsü araçtan son anda kendini kurtardı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırın kupasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.



Kazada tırın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan biri kadın 2 kişi ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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