Türkiye Gazetesi

Trabzon'da akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalara sebep oldu. Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi, Trabzon'a gelen bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanı ile Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tepki toplayan paylaşım: Fenerbahçeliler deliye döndü! Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından dün yayınlanan, TFF ve Trabzonspor eleştirisine dayalı yazıyı alıntılayarak, iğneli bir paylaşım yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne Fenerbahçe camiasından tepki yağdı.

Trabzon'da karnaval havası Şehirdeki 594 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Taraftarlar havadan karadan gelmeye devam ediyor. Trabzon’un nüfusunun bayram boyunca 1,5 milyonu geçmesi bekleniyor…