Türkiye Gazetesi

Birçok insan mağazalarda kayıt veya kampanyalardan yararlanmak için cep telefonu numarasıyla bir işlem gerçekleştirir ve numara üzerinden mağazaya dair kampanya vb. mesajlar alır. Bu durumu kullanan bazı mağazalar ise müşterinin numarasını haberi olmadan 3. kişilerle paylaşabiliyor.

HAPİS CEZASI

Alışveriş yaptığı mağazanın, telefon numarasını üçüncü kişiye verdiğini söyleyen bir tüketici, 2020 yılında 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, sanık mağaza işletmecisini, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapse mahkum etti.

Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

'VERİLERİ HUKUKA AYKIRI VERME'

"Mağdur vatandaşın, sanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istediği ortadadır. Sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

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