Detaylar birazdan...
Son dakika: Ülke genelinde 'Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi
30.04.2022 - 12:05 | Son Güncelleme: 30.04.2022 - 12:07
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı. 56 bin 115 personelin katıldığı uygulamada, 7 bin 133 metruk bina ve 6 bin 104 park-bahçe kontrol edildi, 17 bin 788 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde 1.057 aranan şahıs yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 18 kayıp şahıs bulundu.
Etiketler : içişleri bakanlığı,
854766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/854766.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER