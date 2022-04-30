Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Gaziantep'de 5 ayrı "eşya hırsızlığı" ile "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.E'nin (25) yakalanması için Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan B.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hakkında 27 yıl hapis cezası vardı, firari hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bingöl'de haklarında hapis cezaları bulunan 14 firari hükümlü yakalandı Bingöl'de cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.