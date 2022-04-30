Türkiye Gazetesi

Tuzla’da dün saat 13.00 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir işyerinde çıkan patlama sonucunda yangından 15 kişi yaralanmış, 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.

İş yeri sahibi M.U.B., ifadesinde ruhsat talebinde bulunduğunu söylemişti. Ancak polis ekipleri, iş yeri ruhsatı almak için herhangi bir talebin olmadığını belirlemişti. İş yeri ruhsatı olmayan fabrikanın sahibi M.U.B. ve kimyager O.D. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık sorgusu tamamlanan 2 şüpheli, olay sonucunda 3 kişinin ölmesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı göz önünde bulundurularak tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Tuzla'da boya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti, 9 yaralı Son dakika haberine göre; Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başlarken yangında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.