Türkiye Gazetesi

Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Takmak Mahallesi kavşağında kaza meydana geldi. Kütahya’dan Eskişehir’e seyir halinde olan İsmail C.'nin (27) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

BABA İSA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü İsmail C.’nin ağır yaralandığını, yolcu olarak bulunan babası İsa C.’nin (52) ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sağlık ekiplerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İsmail C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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