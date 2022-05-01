Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da arife yoğunluğu yaşanırken, bayram havasını evlerinde yaşatmak isteyen vatandaşlar ise tatlıcılara akın etti. Her yıl arife günü bayram alışverişi dolayısıyla dolup taşan sokaklar bu yıl da normalleşme sürecinin ardından eski günlerine kavuştu.

TATLICI ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar ise tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uygun fiyatlı baklava satan tatlıcı dükkanlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce uzadı.

Hangi tatlı, kaç kalori? Sağlıklı bayram tatlıları için öneriler Bayram boyunca şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi artıyor. Baklava, şekerpare, kadayıf, revani gibi pek çok tatlı bayram sofralarını süslüyor ancak dikkat! Uzmanlar tatlı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerektiğini belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmaz tatlılarına karşı temkinli olmak gerektiğini söylüyor. İşte sağlıklı bayram tatlıları için öneriler…

Uzmanından bayram öncesi ‘mor baklava’ uyarısı: Daha hafif ve zararsız değil Diyabetli hasta sayısı günden güne artarken, uzmanlar diyabetle ilgili her fırsatta uyarı yapmaya devam ediyor. Türk Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, bayram öncesi bir açıklama yaparak, diyabetlilere özel hazırlandığı belirtilen ‘mor baklava’ gibi tatlıların yağ, un ve şeker içerdiğini belirterek, diyabet hastalarına bu tür gıdaları tüketmemeleri uyarısında bulunuyor.

Ramazan Bayramı'nın gözdesi soğuk baklava Geleneksel baklavanın sütlü ve kremalı olarak tüketilebilen çeşidi soğuk baklava, Ramazan Bayramı’nın sıcak günlere denk gelmesiyle klasik baklavanın tahtını salladı. Bayramın gözdesi soğuk baklava oldu.