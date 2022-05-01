Türkiye Gazetesi

Didim ilçesi yaşayan AK Parti Didim İlçe Gençlik Kolları yönetiminde yer alan 25 yaşındaki Kezban Karababa, abisi tarafından evde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANİ ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karababa, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Karababa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğarken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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