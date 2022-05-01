Türkiye Gazetesi

Tarsus’un birçok kırsal kesimini etkisi altına alan dolu tarım arazilerine zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan şehir merkezinde de fırtına etkili oldu. Berdan Barajı piknik alanında 2 ağaç yıkıldı. Yıkılan ağaçlar piknik masallarını parçalarken, Haydar Aliyev Parkı'nda da 1 ağaç devrildi.

Tokat'a ceviz gibi dolu yağdı Tokat'ta dolu yağdı. Dolunun boyutu görenleri şaşırttı.

Yağmur duaları kabul oldu, dolu yağdı Ardahan'da uzun süredir yaşanan kuraklığın ardından dolu ve sağanak yağış meydana geldi.