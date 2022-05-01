Türkiye Gazetesi

Son kadın cinayeti haberi Düzce'den geldi. Bayram öncesi dehşet saçan katil koca karısını öldürmekle kalmayıp bir de oğlunu vurdu. Durdu Alkan (48), yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın (50) Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.

POMPALI TÜFEĞİ BAHÇEYE SAKLADI

Burada eşi ve çocuğuyla tartışmaya başlayan Alkan, konuşma isteğini reddeden ailesi tarafından dışarı çıkarılınca bahçeye sakladığı pompalı tüfeği alarak tekrar eve girdi. Elindeki silahla ateş etmeye başlayan Alkan, eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) vurarak olay yerinden kaçtı.

KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ, OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Elindeki silahla köydeki ormanlık alana kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, telefonla ulaştığı Alkan'ı teslim olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

İzmir'de eski karısını boğarak öldürmüştü, tutuklandı İzmir'in Bornova ilçesinde boğulmuş ve battaniyeye sarılmış halde ölü bulunan Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının kardeşi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karısını öldüren adam cinayetin sebebini açıkladı, müebbet yedi İstanbul Küçükçemece'de eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, mahkemede beraatını istedi. Mahkeme ise ağırlaştırılmış müebbet verdi.