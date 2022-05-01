Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Serik ilçesinde 4 yaşındaki Afra göl kenarında abileriyle oynarken dikkatini kaybederek göle düştü. 4 yaşındaki talihsiz kız çocuğu düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.

ABİLERİYLE OYNARKEN GÖLE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Kozağacı Mahallesi’nde 10 yaşındaki ablası ve 7 yaşındaki abisi ile oyun oynamak için gölet kenarına giden 4 yaşındaki Afra Cennud, dengesini kaybederek suya düştü. Kardeşleri ise durumu anne ve babasına bildirdi. Baba Mervan Cennud ve Hude Cennud ise suyun içerisinde küçük kızlarını aramaya başladı ve çevredekilerin yardımıyla durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Baba Mervan ile amca Hasan Cennud 1,5 saat aramadan sonra minik Afra'yı sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Minik Afra'nın cansız bedeni önce Serik Devlet hastanesi morguna, ardından ölüm kesin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olay anını anlatan Muhammed El Turki, "Afra'yı kurtarmak 1,5 saat aradık. Sonra suyun üstünde gördük. Amcaoğlu soyunarak suya girdi ve çıkarttı ama kurtarılamadı" diye konuştu

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