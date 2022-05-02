Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Talas ilçesi Mengücek Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Sürücülerin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışmasını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin bölgeye intikali sonrası 9 kişinin yaralandığı öğrenilirken kazaya karışan araçlar kullanılmaz hale geldi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de feci kaza, ölü ve yaralılar var Kayseri'de bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.