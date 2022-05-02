Türkiye Gazetesi

Bursa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı ve feci kazada ölen olmadı ancak 4 kişi yaralandı. Osmangazi ilçesinde İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda meydana gelen kazada otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyelre çarptı ve kazada araçta bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı ekipler tarafından tahkikat başlatıldı.

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