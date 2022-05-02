Türkiye Gazetesi

amazan ayının bitmesiyle bayrama kavuluşuldu ancak sabah saatlerinde atılan silahlar yürekleri ağza getirdi. Zonguldak'ta her sene abyramda silah sıkma geleneği oluyor ve bu gelenek bugünkü bayramda da devam etti.

SİLAHLAR SUSMADI

Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti.

BALKON VE KAPILARA ÇIKARAK SIKTILAR

Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

llerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu.

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