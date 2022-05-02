1977-1980 yılları arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekili Süleyman Orhan Uluçay (85) vefat etti.
Uluçay'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazından ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.
Eski milletvekili Av. Mail Büyükerman hayatını kaybetti Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Eskişehir Milletvekili Av. Mehmet Mail Büyükerman hayatını kaybetti.
AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti Türkiye'nin tanınmış hukukçularından anayasa profesörü, eski AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.