Türkiye Gazetesi

Türk Pop ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden 45 yaşındaki ünlü şarkıcı Niran Ünsal, hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyata alındı. Geçtiğimiz sene böbrek iltihaplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören şarkıcı, sağlık durumunu kişisel Instagram hesabı üzerinden yayımladığı video ile sevenlerine duyurdu.

Sağ kaburgasında başlayan yoğun ağrıya dayanamayarak tetkik yaptıran Niran Ünsal, bu kez de safra kesesinden ameliyat oldu. 3 gün süren ağrılar sonucunda apar topar hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan ünlü şarkıcı, son durumuna ilişkin Instagram hesabından açıklama yaptı.

"ACİL AMELİYATA ALINDIM"

Ameliyathaneden çıkarılırken çekilen videosunu paylaşan Ünsal, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar 23 Nisan’da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. Yaklaşık üç gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu ve ağrının dayanılmaz hale gelmesi ile sonunda hastaneye gittim. Kan tahlillerim ultrason ve diğer tetkikler yapıldı. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebi ile doktorum tarafından acil ameliyata alındım."

"BUGÜN DAHA İYİYİM"

Sağlık durumunun bugün daha iyi olduğunu söyleyen ve bu süreçte yanında olan kişilere teşekkür eden Ünsal, paylaşımını şu not ile sonlandırdı: "Şükür elhamdülillah bugün daha iyiyim. Bu süreçte özelden yazan mesaj atan, telefonla arayan geçmiş olsun dileklerini ileten tanıdığım ve tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun..." şeklinde konuştu.

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