Türkiye Gazetesi

Dün Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ile boşanma arifesinde olan Ayşe Alkan, pompalı tüfekle öldürüldü. Olayda oğlu Müslüm Alkan’ı da yaralayan Durdu Alkan, ormana kaçmış ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanmıştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Alkan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİNİ BIRAKAMADI

Evi önünde helallik alındığı esnada yaralı olarak hastaneden çıkarak annesinin cenazesine giden Müslüm Alkan, gözyaşlarına hakim olamayarak uzun süre tabuta sarıldı.

KÖYÜNE DEFNEDİLDİ

Alınan helalliğin ardından Ayşe Alkan'ın cenazesi Hacıyeri köyü mezarlığına defnedildi.

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