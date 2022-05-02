Türkiye Gazetesi

Bayram günü küsler barışır, dargınlar bir araya gelir ve huzur dolu ortamlar olur ancak Ankara'da bugün iki aile çocukların kavgası nedeniyle sopalarla birbirine girdi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgada sopalar konuştu. İddiaya göre ailenin kavga sebebi çocuklar arasında yaşanan kavga oldu.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRABİLDİ

Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar sopalar ile birbirlerine saldırdı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak tarafları anca ayırabildi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

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