Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan bayram ziyareti için Zonguldak'a giden 31 yaşındaki Atilla Çevik feci kazada can verdi. Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Onur köyünde karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü canından oldu.

BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELMİŞTİ

İstanbul'da yaşayan Atilla Çevik bayram ziyareti için ailesiyle birlikte Alaplı’daki Onurlu köyüne geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için evinden çıkan Çevik idaresindeki 26 YH 279 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arda Ş. yönetimindeki 67 SN 821 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çevik'in kullandığı otomobil 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada taklalar atan araçtan fırlayan Atilla Çevik ağır yaralandı.

GERİDE 2 YAŞINDA BİR ÇOCUK BIRAKTI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Çevik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurdaya dönen otomobil uçurumdan çekiciyle çıkarıldı. Atilla Çevik'in evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Bursa'da feci trafik kazası! Yaralılar var Bursa'da seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla birlikte bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de feci kaza, ölü ve yaralılar var Kayseri'de bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.