Türkiye Gazetesi

Sarıyer’de zırhlı polis aracı bariyerlere çarpıp 3 metre yükseklikten sokağa uçtu, araçta bulunan 2 polis yaralandı. Feci kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde yaşandı. Sarıyer Caddesi üzerinde seyir halinde olan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından demir bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Yan yatan polis aracını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki polis memurunu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memurları ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelilerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polisi önce tehdit ettiler sonra silahını alarak kaçırmaya çalıştılar Esenyurt'ta sitede oturan polis memurunun eşi güvenlik tarafından hakarete uğradı ve polis olan eşine durumu bildirdi. Eşine hakaret eden güvenlik görevlisini site yönetimine şikayet eden polis, site yönetimi tarafından darp edildi ve silahı alınmaya çalıştı.

Polisin arama yaptığı araçtan silah zulası çıktı! Beşiktaş’ta yunus polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptı ama aracın küçük bir bölümünde gizlenmiş 6 adet tabanca buldu. Konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.