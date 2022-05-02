Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olayda bir genç annesi ile lavga eden babasını sopayla öldürdü. 16 yaşındaki K.A., annesi ile tartışan 50 yaşındaki babası Mehmet A.'nın kafasyv hb ına sopayla vurdu. Baba aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 16 yaşındaki çocuk ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Para için babasını öldürdü: Başına mermer ile vurarak öldürdü Antalya'da alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü.