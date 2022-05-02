Türkiye Gazetesi

Malatya’nın ekimhan ilçesinde kendinden bir süredir haber alınamayan 46 yaşındaki Hasan Mecit’e ulaşmak için büyük çalışma başlatılmıştı. Şahsın son olarak görüldüğü yer olarak belirlenen Karadere göleti mevkiinde çalışmaları yoğunlaştıran jandarma ekipleri şahsı gölette içerisinde ölü olarak buldu.

Hasan Mecit’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

10 gündür kayıp olan üniversite öğrencisinden acı haber! Cesedi ırmakta bulundu Antalya'da kendisinden 10 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren’in cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.

6 yıldır kayıptı, korkunç gerçek ortaya çıktı Antalya'da 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahsın öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. 6 yıl sonra ortaya çıkan olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.