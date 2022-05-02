Türkiye Gazetesi

Edirne’de bir anlık dikkatsizlik faciayla sonuçlandı. Şoförün kontrolden çıkan bir otomobil, Tunca Nehri'ne uçtu. Yürekleri ağızlara getiren kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

EKİPLER 3 KİŞİYİ YARALI OLARAK KURTARDI

Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan bir otomobil Değirmenyeni köyünde kolu bulunan Tunca Nehri'ne uçtu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce otomobilin içinden 3 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastanelere sevk edildi.

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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