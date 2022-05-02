Türkiye Gazetesi

Samsun'da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 26 kişi yakalandı. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, 17 farklı çalışmada, 5 bin 12 sentetik ecza hap, 520 gram metamfetamin, 157 gram kubar esrar maddesi, 488 adet dolu makaron ve 237 şişe sahte alkol ele geçirildiği belirtildi. Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu operasyonlarında 26 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Yarım milyon değerinde! Şişli’de dev uyuşturucu operasyonu Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye adlandırılan bekçiler devriye gezerken şüphelendikleri şahsın çantasında 4,5 kilogram bonzai ele geçirdi. Zehir tacizi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da film gibi operasyon! Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı İstanbul’da filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleşti. Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen kargoda 11 kilo kokain ele geçirildi. Ekipler kılık değiştirerek kargoyu takibe aldı. Yapılan takip sonucu lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcı iş adamı ve dernek başkanı çıktı.