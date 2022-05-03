Türkiye Gazetesi

Hangi yollarla bulaştığının bilinmeyen ve tespit edilen çocuklarda sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü "gizemli virüs" Malezya'da 3 çocuğun hayatını kaybetmesine sebep oldu.

DÜNYA GENELİNDE EN AZ 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bloomberg'in Endonezya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, nisanda mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülen çocuklar başkent Cakarta'da bir hastaneye yatırıldı. Nedeni belirlenemeyen hepatit virüsü saptanan 3 çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Ailelerden, söz konusu belirtileri taşıyan çocuklarını derhal hastaneye götürmeleri istendi.

Bakanlık, hastalık için ülke genelinde bir sağlık taraması yapılmasına ilişkin de genelge yayımladı.

Bu arada Singapur'da da 25 Nisan'da hastaneye kaldırılan 10 aylık bir bebeğe hepatit teşhisi konuldu. Bebekte, Aralık 2021'de de Covid-19 tespit edildiği öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya genelinde hepatit nedeniyle en az 4 çocuk hayatını kaybetti.

DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, 29 Nisan'daki basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ila 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

GİZEMLİ HASTALIK VAKALARI

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

DSÖ’den gizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı: Kusma, ishal, karın ağrısı varsa dikkat! Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarına karşı uyarı yaptı. Örgüt; kusma, ishal, karın ağrısı gibi virüsün belirtilerini taşıyanlara ‘standart hijyen kurallarını uygulama’ tavsiyesinde bulundu.

Gizemli hepatit kabusu yayılıyor… Uzmanı uyardı: Türkiye’de görülme riski olası! İşte korunmak için öneriler Tam covid bitti derken bu kez de gizemli hepatit virüsü salgını korkuya neden oldu. İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Türkiye’de görülme riski var mı? Korkutan virüs ülkemize de sıçrayabilir mi? İşte detaylar…

Gizemli hepatit pandemiye sebep olmaz Çocuklarda görülen ve sebebi belli olmayan ani gelişen hepatit vakaları 13 ülkeye yayıldı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye’de vaka olmadığını, hastalığın yeni bir küresel salgına sebep olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Tehlike yayılıyor: Gizemli hepatit virüsü Kanada’ya da sıçradı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirmişti. Kısa zaman içinde 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü şimdi de Kanada’da ortaya çıktı.

Gizemli hepatit Japonya’da görüldü Enfeksiyon kaynağı tespit edilemeyen gizemli hepatit, İngiltere’nin ardından Japonya’da da görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Gizemli hepatitten ilk ölüm Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere’de ortaya çıkan ve 11 ülkede görülen gizemli hepatit vakaları nedeniyle 169 kişinin hasta olduğunu 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gizemli virüs yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü İngiltere'de de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığının açıklanmasının ardından, İsrail'de 12 çocukta tespit edildiği belirlendi.