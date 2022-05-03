Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura

Arabı, Malezyalısı, Boşnak’ı, Afgan’ı ve Türkmeni... Kardeşleriniz gülümseyecek Iyd’iniz saîd olsun diyecek. Eller birleşecek, şekerler yenilecek, dostluklar kenetlenecek. Şairimizin gözleri şüphesiz daha derinlerde, taşta, sıvada ecdadı arıyor kare kare. Nasıl mı? Şöyle;

Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede

Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye’de

Bir geliş var!.. Ne mübarek, ne garip alem bu!..

Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu...

Ordu-milletlerin en çok dövüşen, en sarpı

Adamış sevdiği Allah’ına bir böyle yapı.

Taşımış harcını gazileri, serdariyle,

Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimariyle.

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri,

Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.

Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;

Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?

Üsküdar’dan mı? Hisar’dan mı? Kavaklar’dan mı?

....Belgrad’dan mı? Budin, Egri ve Uyvar’dan mı?

Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?

Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!..

Adalar’dan mı? Tunus’tan mı, Cezayir’den mi?

Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi

Süleymaniye'den İstanbul'a ultra bakış Mimar Sinan’ın şaheserini cep telefonu ile fotoğrafladık. Bir tarafta Süleymaniye, diğer tarafta Galata ve altın boynuz Haliç. Minarede bir tur atıyorum; Sultanahmet ve Ayasofya... Beyazıt Kulesi ve arkada Marmara... Hepsi topu topu üç metrekare alanda...