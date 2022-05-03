Türkiye Gazetesi

Bayramda yurt genelinde hava sıcaklıkları düştü, soğuklar geri geldi ve özellikle Marmara'da poyrazın etkisi şiddetli bir şekilde hissedildi. Meteoroloji yurttta faftasonuna kadar sıcaklıkların düşük seyredeceği ve yağışların olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Akdeniz'in batısı için şiddetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Şiddetli rüzgarın, yarın gün sonuna doğru bölgede etkisini yitireceği öngörülüyor.

Meteorolojiden 5 bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji'den alınan bilgilere göre beş bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, İzmir... Ramazan Bayramına sayılı günler kala tatil planı yapanlar ve plan yapmak isteyenler 'bayramda hava nasıl olacak' diye araştırıyorlar. Yurt genelinde birkaç gündür etkili olan güneş, İstanbul'da bugün yerini bulutlu ve kapalı bir havaya bıraktı. Meteoroloji, son dakika tahminlerinde gök gürültülü sağanağı ön plana çıkarırken, 5 günlük tahmin raporunda bayrama ilişkin ipuçları verdi. Prof. Dr. Orhan Şen ise bölge bölge sağanak için uyardı.

Meteoroloji uyardı: Bayramda sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'nda kuvvetli sağanak yağış geliyor. Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporununda kuvvetli sağanak yağış yarından itibarın yurt genelinde etkili olmaya başlayacak.