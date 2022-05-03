Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta 25 gündür aranan gencin cesedi bulundu. Olay. Mithatpaşa Mahallesi Şehit Volkan Çelik Sokak üzerindeki bir ormanlık alanda yaşandı. Askerden yeni geldiği öğrenilen 26 yaşındaki Hüseyin Seyrek, 25 gün önce evden ayrıldı. Telefon kullanmadığı için ailesi haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

CESEDİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Bir süre önce adli kontrolle cezaevinden çıktığı öğrenilen Seyrek’i her yerde arayan ailesi bir sonuca ulaşamadı. Bir vatandaş zılbıt bitkisi toplamak için çıktığı ormanlık alanda ağaca asılı halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler erkek cesedinin Hüseyin Seyrek’e ait olduğunu belirledi.

ACI HABERİ ALAN AİLE YIKILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Üç çocuktan ortancası olduğu öğrenilen Hüseyin Seyrek’in ailesi ise acı haberle sinir krizi geçirdi. Seyrek’in tanınamayacak hale gelen cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacak.



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