Türkiye Gazetesi

Yalova'da geçen sene yaşanan olayda rahatsızlığı yüzünden özel bir hastaneye giden Ahmet Kral adlı vatandaş, teşhis konulamayınca dalağından oldu. Yanlışlıkla alınan dalak patalojiye götürülürken kayboldu. Ne olduysa da ondan sonra oldu, talihsiz adam sonradan ‘Dalak Büyümesi' teşhisi konulan hastalığına deva aramak için hastane hanstane gezdi. Son olarak soluğu Bursa'da aldı.

ALINAN DALAK KANSERİ TÜM HÜCRELERİNE YAYDI

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıl sonra pankreas kanseri teşhisi konulan Ahmet Kral'a doktorlar kötü haberi vererek dalak nedeni kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler. Hastalığına bir yıldır teşhis konulamadığına vurgu yapan Ahmet Kral, bir yıl önce alınan numunelerin acısını yaşadığını belirtti. O dönem teşhis konulmasının önemine dikkat çeken adam, “2021 yılında İstanbul'a patolojiye gönderilen dalağım kaybedildi. Dalak büyümesi teşhisi konuldu ancak Bursa'da yapılan tetkiklerde hastalığımın pankreas kanseri olduğu açıklandı. Doktorlarım bir yıl önce dalağımın kaybolması nedeni ile çok vakit kaybedildiğini ve kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler. Bunun hesabını kim verecek. Göz, göre göre beni ölüme yolladılar. O günden sonra hukuki süreci başlattım ancak hastalığıma derman bulamadım. Şuan Bursa'da tedavi görüyorum” dedi.

DALAĞI KAYIPLARA KARIŞTI

Yalova'da ‘dalak büyümesi' teşhisi konularak ameliyat edilen Ahmet Kral'ın (55) dalağı, hastalık sebebinin belirlenmesi için İstanbul'daki bir hastaneye gönderildiği sırada kayboldu. Dalağın Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kargo yerine başka bir kargo şirketiyle 'standart kargo' ibaresiyle gönderildiğini öğrenen ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kral, 'Dalağım nerede?' diyerek duruma tepki gösterdi. Kral'ın avukatı Musap Nayman ise "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır' ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir” dedi.

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Tükürükten hastalık teşhisi Depresyon, anksiyete, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklar basit bir tükürük testi ile teşhis edilebiliyor.