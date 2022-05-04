Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da akşam vakti hareketli dakikalar yaşandı. Bir araca, silahlarla ateş açıldı. Ardından bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde can verdi. Ekipler, zanlı veya zanlıların peşine düştü. Ayrıntılar geliyor...

Uğuruna cinayet işlenen yolu açmak isterken canından oldu Zonguldak’da yaşayan Gündüz Aktaş, davalık yoldaki ağacın dallarını kesmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yapay zekâdan cinayet teşebbüsü Çocukluğundaki hayalî arkadaşı mikrodalga fırını gerçeğe dönüştürmek isteyen Lucas Rizzotto, fırına dil algoritması ekledi. Yapay zekâ kendisini 20 yıl boyunca unuttuğu için Rizzotto'yu fırının içerisine sokarak öldürmeye çalıştı.

Altı ayda ikinci atlet cinayeti: Kenyalı kadın sporcu öldürüldü Kenya'nın Iten kasabasında altı ayda ikinci atlet cinayeti işlendi. Uzun mesafe koşucusu atlet Damaris Muthee Mutua, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis, şüphelinin peşine düştü.