Türkiye Gazetesi

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda feci bir oaly yaşandı. İddiaya göre Ümit Özdemir (45), ışıklarda duran bir aracın camını silip para istedi.

Sürücü, kendisine sormadan böyle bir şey yapan şahsa öfkelendi ve para vermeyi reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Sürücü, Özdemir'i aracıyla ezip kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsı ambulansla hastaneye götürdü. Özdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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