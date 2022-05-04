Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika hava tahmin raporunu yayımladı, 4 Mayıs 2022 hava durumu nasıl olacak açıklandı. Hafta sonundan bu yana yurt genelinde düşüşe geçen sıcaklıkların yanında yer yer sağanak etkili oldu, Ramazan Bayramı serin ve yağışlı bir hava altında geçti. Peki tatilin son günü hava nasıl olacak? Tatilin sona ermesiyle dönüş yoluna geçenler ve son günü değerlendirmek isteyenler yine yağışlı ve serin bir hava ile karşı karşıya kalacak. İşte il il hava durumu...

4 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

4 MAYIS 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

6 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 18 il için sarı kodlu uyarı verdi. İç Anadolu'da kuvvetli olması beklenen yağışlar diğer bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde gerçekleşecek. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İşte sarı kod verilen iller: Adana, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırşehir, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Kırıkkale ve Osmaniye.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

4 ili etkisi altına alacak: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı Meteoroloji, Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak, sarı kodlu uyarıda bulundu.