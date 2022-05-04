Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimleri, bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla trafikte yoğun tedbirler aldı. 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada trafikte dikkatli olunması istenerek, "Bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. ‘Bayramınız Kemerli Olsun.’ Güvenli yolcuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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