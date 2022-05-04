Türkiye Gazetesi

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 4 gün önce sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve kaybolan Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun arama çalışmalarının 4'üncü gününde kaybolduğu köyden 7 kilometre uzaklıktaki Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.

Tarık Altun'u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan arazileri didik didik aranmıştı.

Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Tarık Altun ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 Nisan günü kaybolan 80 yaşındaki adam, drone destekli arama esnasında bahçe kenarında düştüğü çalının içinde sağ olarak bulundu. Bitkin haldeki adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayıp şahıs 3 gün sonra ormanlık alanda sağ bulundu Mersin'in Silifke ilçesinde 3 günden bu yana kayıp olan şahıs, ekiplerin ortak çalışmasıyla ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

15 gündür kayıp olan şahıs sağ bulundu Ordu’da iki haftadır kayıp olan ve her yerde aranan bir kişi fındık bahçesinde sağ olarak bulundu.