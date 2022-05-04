Canik ilçesinde yaşanan feci olayda Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.'ye isabet etti.
Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler.
BAYRAMIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK ACIYLA SARSILDILAR
Bayramın son günü büyük acı yaşayan Ömer Asaf K.'nin ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.
Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bayram günü büyük acı: Kızının gözü önünde öldürüldü! Ankara’da yaşayan Dilek Ceylan (32) nişanlısı İdris N. tarafından kızının gözü önünde vurularak öldürüldü. Bayram günü evladını toprağa veren acılı anne Handan Çelebi, “Benim kızım gittikten sonra içim hiçbir şekilde soğumaz ama en azından katili yakalansın. Belki bir nebze içim soğur. Katili güle güle gitti evden. Ağzı kulaklarında gitti” dedi.
Büyük acı! 15 gün sonra doğumu vardı... Genç hemşire ikizleriyle birlikte hayatını kaybetti Karaman'da doğumuna 15 gün kala eşi tarafından odada hareketsiz olarak bulunan genç hemşirenin ikiz bebekleriyle birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.