Türkiye Gazetesi

Gaziemir ilçesinde yabancı uyruklu çift, aralarında kıskançlık sorunu olduğundan dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed’i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKA ERKEKLERLE KONUŞTUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ

Öte yandan cinayet zanlısı M.M.’nin, ilk ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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