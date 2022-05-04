Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı. D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolunda, trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

KUŞADASI İZMİR YOLUNDA YOĞUNLUK

4 günlük Ramazan Bayramı tatili için Kuşadası'na gelen tatilciler, sahiller, plajlar, ve kafelerde yoğunluk oluşturmuştu. Bayram tatilinin bugün itibariyle sona ermesiyle yerli turistlerden yarın mesaiye başlayacak olanlar evlerine geri dönmeye başladı.

Kuşadası’nda geri dönüşlerin başlamasıyla Kuşadası İzmir karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kuşadası'na geliş yollarında trafik yoğunluğunun az olduğu görülürken gidiş yolunda bulunan Davutlar kavşağı, Tütüncüler kavşağı ve Kuştur kavşağında ise yoğunluk oluştu. Tatil için Kuşadası’na gelen Nuray Göze, “Her yaz Kuşadası’na zaten geliyoruz, İzmir’de yaşıyorum. Bayram ‘da ayrı bir kalabalık olmuş, Kuşadası her geçen gün değişiyor, güzelleşiyor Kuşadası’nı seviyorum” diye konuştu

BOLU

Otoyolun Bolu kesiminde de zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminin İstanbul yönünde trafik yoğunluğu, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde gözlemleniyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

TEKİRDAĞ

İstanbul’dan çıkarak Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale gibi illerde Ramazan Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Yerli tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul’un yanın başındaki Tekirdağ’ın karayollarında İstanbul yönüne doğru yoğun bir trafik olduğu gözleniyor.

Trafik yoğunluğu dron ile havdan da görüntülenirken, kırsal bölgede jandarma ekipleri, polis sorumluluk bölgesinde ise emniyet ekipleri herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca İstanbul yönüne giden trafik akışında yolun iki şeridi araçlarla dolup taşarken, İstanbul'dan Tekirdağ yönündeki şeritler ise boş kaldı.

DÜZCE

Otoyolun Bolu Dağı Düzce geçişi 1, 2 ve 3 viyadükler, Sarıçökek, Kaynaşlı, Mengencik, Beyköy, Hatıplar Otluoğlu, Gölyaka, ve Gümüşova rampaları mevkilerinde ise İstanbul yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekiplerinin, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yolda zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalar trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, kaza bölgelerine giderek araçların kısa sürede kaldırılması için çaba sarf ediyor.

SAKARYA

Otoyolun Sakarya kesiminde İstanbul istikametinde Arifiye, Sapanca ve Kırkpınar mevkilerinde trafik akıcı seyrediyor, Ankara istikametinde ise trafik normal akışında ilerliyor.

Ayrıca Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli üzerinden İstanbul'a ulaşımda önemli güzergah olan D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde olduğu görülüyor

ÇANAKKALE

Marmara ile Trakya bölgesinden, hafta sonunu da kapsayarak 5 gün olan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, bugün itibariyle dönüş yoluna geçtiler. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale Feribot İskelesi’nde yoğunluk oluştu. Çift sıra olarak yaklaşık 500 metreyi bulan araç kuyruğu İskele Meydanı’ndan başlayarak Kordon boyundaki Truva Atı önlerine geldi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ yoğunluk nedeniyle; Çanakkale- Kilitbahir, Çanakkale- Eceabat, Lapseki- Gelibolu seferlerini saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştırıyor.

İstanbul'da bayram öncesi trafik durma noktasında İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğunun etkili olduğu yerlerden Kadıköy mevkii D-100 karayolunun üzerinde trafiğin zaman adeta durma noktasına geldiği görüldü.

Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu başladı Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Tatilciler dönüşe geçti... Kilit kavşakta bayram yoğunluğu! Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son göründe trafik yoğunluğu devam ediyor. Kilometrelerce oluşan araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahında tatil dönüşü yoğunluğu Ramazan Bayramı ve tatilin yarın sona erecek olamsıyla birlikte tatilciler erken dönüşe geçti. Bu sebeple 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu oluştu.