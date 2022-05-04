Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın 08.00-19.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji 'sarı kod' ile uyardı: Dikkat, kuvvetli geliyor (4 Mayıs 2022 hava durumu) Meteoroloji, 4 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Ramazan Bayramı yurt genelinde oldukça serin geçiyor. Peki bayramın son gününde hava nasıl olacak? Yapılan değerlendirmelere göre; Trakya, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri hariç Türkiye'nin tamamında sağanak etkili olacak. Meteoroloji, 18 ili ise sarı kod ile uyardı. İşte detaylar...

4 ili etkisi altına alacak: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı Meteoroloji, Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak, sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den "fırtına" uyarısı: Saatte 75 kilometre Meteoroloji Batı Akdeniz için batısı için fırtına uyarısında bulunarak rüzgarın bazı noktalarda 75 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.