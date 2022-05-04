Türkiye Gazetesi

Şırnak İdil'e bağlı Yeni Mahalle'de çobanlık yapan Hüseyin Öner (44) ve Ömer Kaya (41), hayvanları otlatmak için evden çıktı. İkiliye uzun süre ulaşılamayınca aileleri durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, köylüler ile birlikte çobanları aramaya başladı.

SİLAHLA VURULMUŞLAR

Yapılan çalışmalar sonucu, hayvanların biraz ilerisindeki bir mağarada ikilinin cesetleri bulundu. Silahla vuruldukları belirlenen Öner ve Kaya'nın cansız bedenleri otopsi için hastaneye götürüldü. Jandarma, olayın cinayet mi yoksa terör örgütüyle mi bağlantılı olduğunu araştırıyor.

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