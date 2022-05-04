Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde kaza meydana geldi. İsmail Kışlıoğlu (36) idaresindeki otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritteki H.G (51) yönetimindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Kışlıoğlu ve Nilüfer D., sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü İsmail Kışlıoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Araçta yolcu konumunda bulunan Nilüfer D.’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştığı ve çevredeki vatandaşların yardımı koştuğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayramın son günü feci kaza! Otobüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı Gaziantep'te yolcu otobüsünün önüne kıran tır korkunç bir kazaya sebep oldu. Önce tıra sonra bariyerlere çarpan otobüs yan yattı, içindeki 14 yolcu yaralandı.

Bayram günü feci olay! 1,5 yaşındaki oğlunun kazara ölümüne sebep oldu Samsun'da evinde tabancasını temizleyen baba silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirirken, baba gözaltına alındı.

İşitme engelli milli karateciler Olimpiyatlar'da 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) karate final müsabakalarında mücadele eden Sinem Özkan ve Melek Morgil gümüş madalya kazandı.